2021/07/30 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ان

العراق يواجه موجة وبائية اخطر من

سابقاتها، داعية الجميع الى الالتزام

بالوقاية وتلقي اللقاح.

المتحدث باسم وزارة الصحة د.



سيف البدر

قال في تسجيل صوتي تلقته وكالة نون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر: نواجه موجة وبائية هي الاخطر من سابقاتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر: نواجه موجة وبائية هي الاخطر من سابقاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).