مستشارية الامن القومي رداً على الاتحاد الاوروبي: العراق لا يشجع مواطنيه على الهجرة

2021/07/30 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مستشارية الامن القومي العراق،

اليوم الجمعة، ايضاحا للرد على طلب من

الاتحاد الاوروبي بخصوص وصول مهاجرين

بشكل غير قانوني الى ليتوانيا، مشيرة

الى ان العراق لا يشجع مواطنية على

الهجرة.

وذكر بيان ور

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