2021/07/30 | 14:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انتقد إمام جمعة مدينة الصدر في بغداد، الشيخ احمد الساعدي ، العجز عن إصلاح منظومة الكهرباء في بلد كالعراق بثرواته وامكاناته الفائقة او التعاقد مع شركات رصينة لحل مشكلتها وسط إرتفاع درجات الحرارة، مشيرا الى ان الحكومة منذ بداية فصل الصيف لم تقم إلا بدور المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها.وقال الساعدي ، خلال الخطبة المركزية الصادرة من لجنة صلاة الجمعة، إن " الارهاب والتخريب هو من وسائل الولايات المتحدة للقضاء على اسلوب الحياة لدى الشعوب المتقاطعة معها اخلاقياً ، كما صرح مسؤولوها سابقاً بأنهم سيعيدون العراق الى عصر ما قبل الصناعة وقد نفذوا فعليا تهديدهم"./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب جمعة في بغداد ينتقد عجز العراق عن إصلاح منظومة الكهرباء والتعاقد مع شركات رصينـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب جمعة في بغداد ينتقد عجز العراق عن إصلاح منظومة الكهرباء والتعاقد مع شركات رصينـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).