2021/07/30 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأعلنت محكمة تحقيق الموصل، اليوم الجمعة، عن ضبط ٢٥٠ طنا من المواد الغذائية التالفة معدة للبيع داخل مخزن يستخدم لخزن الاعلاف.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن “معلومات وردت بوجود مخزن في الجانب الأيمن من مدينة الموصل معد لخزن الاعلاف يستخدم لخزن المواد الغذائية بطريقة مخالفة للشروط الصحية وكذلك يستخدم بتعبئة مادة الرز ذات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 250 طنا من المواد الغذائية التالفة معدة للبيع في نينوى first appeared on النور نيوز.

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