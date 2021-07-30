الحرائق تشعل غابات عكار في طرابلس بشكل خطير والجيش يتدخل

2021/07/30 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجددت الحرائق في غابات عكار شمالي لبنان بشكل مخيف، في وقت متأخر من الليلة الماضية، وسط حركة نزوح كثيفة لا سيما في بلدة أكروم وجوارها.

ووصفت وسائل اعلام لبنانية، الوضع بأنه خارج السيطرة في منطقة جبل أكروم عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، حيث توسعت رقعة النار واقتربت من البساتين والحقول الزراعية وبعض المنازل التي غادرها سكانها.

وشهدت البلدة والقرى المجاورة نزوحا كثيفا ليلا نحو مناطق بعيدة عن الحريق، فيما أطلق أهالي البلدة والمسؤولون والجهات البلدية مناشدات ليلية عبر وسائل الإعلام المحلية للمساعدة، فيما أطلق ناشطون على موقع تويتر وسم (لبنان يحترق)، تلاقفته مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق نداءات من أجل التوجه نحو شمالي لبنان، حيث مواقع الحرائق.

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