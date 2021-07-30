الإعلام الرقمي: واتساب يُطلق ميزة جديدة

2021/07/30 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد مركز الإعلام الرقمي DMC، الخميس، اطلاق تطبيق واتساب للتراسل الفوري بشكل رسمي، ميزة جديدة تتعلق بارشفة المحادثات.واوضح المركز، في بيان وصل “النور نيوز” ان “الميزة الجديدة ستمكن المستخدم من نقل المحادثات الشخصية ومحادثات المجموعات الى الارشيف، حيث انها ستبقى في الارشيف حتى بعد وصول رسائل جديدة”.واشار المركز، الى ان “هذه الميزة ستخلص …

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