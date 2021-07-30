رواية: هموم الشباب _ عبد الرحمن بدوي وخطاب التنوير - محمد علي سليمان

2021/07/30 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان استمرت الرواية العربية في دورها التنويري لتحديث المجتمع العربي، ومن الروايات التي تناولت التنوير كطريق حضاري لتحديث المجتمع العربي رواية " هموم الشباب " للفيلسوف عبد الرحمن بدوي، إنه أيضاً يلجأ إلى الشكل الروائي لطرح أفكاره حول حداثة الوطن العربي.



لكن الرواية العربية كانت قد تأسست في الأدب العربي، وأصبح يمكن لفيلسوف أن ينتج رواية فنية يضمنها مقالاً تنويرياً.



يقول خالد في رواية عادل كامل " مليم الأ ......





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