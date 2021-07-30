بالصور.. وحدة الفضاء الروسية تخرج المحطة الدولية عن السيطرة

2021/07/30 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، اليوم الجمعة، عن موقف وصفته بغير العادي والخطير في محطة الفضاء الدولية، حيث تمت إعادة تشغيل محركات وحدة ناوكا الروسية، التي تم إرساؤها حديثاً عن غير قصد مما تسبب في خروج المحطة الفضائية لفترة وجيزة عن السيطرة، وفقاً لمراقبي الطيران.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن رواداً روسيين على متن محطة الفضاء الدولية أبلغوا غرفة التحكم في موسكو، يوم أمس الخميس، بمشكلة تواجه الوحدة الروسية الجديدة ناوكا، بعد التحامها بالمحطة قبل بضع ساعات.

وقالت الوكالة إن رواد الفضاء أبلغوا عن إعادة تشغيل محركات ناوكا دون أن تكون هناك خطط لذلك، مستشهدين بمحادثات بين الفريق وغرفة التحكم على الأرض ترجمتها إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا، وفق ما أوردته رويترز.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في ناسا قوله إن الوضع لا يشكل خطراً على رواد الفضاء وإنه تم إيقاف محركات ناوكا.

وأشارت الوكالة الروسية إلى إن مقر ناسا في هيوستون بولاية تكساس أبلغ رواد الفضاء بأن إعادة تشغيل محركات ناوكا غير وضع محطة الفضاء الدولية.

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