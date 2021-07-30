ذي قار تتجاوز الألف اصابة وتسجل 7 وفيات جديدة بكورونا

2021/07/30 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشف مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1116 اصابة بكورونا ووفاة 7 حالات اخرى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "صحة ذي قار سجلت 1116 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

واضاف ان "الوفيات الجديدة بلغت 7 حالات في عموم مناطق المحافظة".

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