بكين تقدم 100 ألف جرعة سينوفارم لأربيل وتضيء لها شارعا بالطاقة الشمسية

2021/07/30 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قنصل الصين لدى أربيل ني رو جي عن تقديم بلاده دعما لإقليم كردستان في مجالي الصحة والطاقة الكهربائية.

وقال روي جي خلال لقائه محافظ أربيل اوميد خوشناو ان الصين ستقوم وفي إطار الدعم المقدم لإقليم كردستان ولمحافظة أربيل على وجه الخصوص بإنارة شارع في المدينة عبر نصب أعمدة كهرباء تعتمد على على الطاقة الشمسية، فضلا عن تقديم مئة ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.

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