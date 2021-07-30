الحلبوسي من الموصل: جميع الرواتب المدخرة لموظفي نينوى ستطلق الأسبوع المقبل

2021/07/30 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأسبوع المقبل موعدا إطلاق الرواتب المدخرة لموظفي نينوى.

وقال الحلبوسي في بيان من الموصل إن جميع الرواتب المدخرة لموظفي نينوى ستطلق الأسبوع المقبل.

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