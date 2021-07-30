الحلبوسي بستضيف السبت اللجنة الحكومية في حريق مستشفى الحسين

2021/07/30 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، عن موعد استضافة اللجنة الحكومية المشكلة لمتابعة حادث حريق المستشفى ومحافظ ذي قار.

وذكر المجلس في بيان، انه سيتم استضافة اللجنة الحكومية المشكلة لمتابعة حادث حريق المستشفى ومحافظ ذي قار يوم غد في القاعة الدستورية، مشيراً الى ان الجلسة تستأنف السبت.

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