فرقة العباس القتالية تنشر صوراً لـ ’قواتها الخاصة’

2021/07/30 | 14:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت فرقة العباس القتالية، الجمعة، صورا لعمليات تأهيل "قواتها الخاصة" في معسكر التاجي التابع لوزارة الدفاع.

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وذكر بيان للفرقة، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تموز 2021)، أن "قوة من فرقة العباس القتالية تباشر بخوض دورة صنف "القوات الخاصة" في مدرسة القوات الخاصة في معسكر التاجي التابع لوزارة الدفاع".

وقال معاون نائب قائد الفرقة حيدر الموسوي، خلال زيارته الفوج الرابع - فوج المغاوير التابع للفرقة بمعية رئيس اركان الفرقة العميد سعد مالك، إن "القوة تتكون من "سَرية" ( 100 مقاتل ) من قوات مغاوير الفرقة، وتتضمن الدورة ثلاثة مراحل ( التأهيل والصاعقة والتعبئة ) وسيتناول فيها المشاركون مختلف التدريبات لزيادة القابليات البدنية والذهنية لديهم والاستفادة من الخبرات العراقية الموجودة في هذه المدرسة العريقة".

وبين أن "الدورة يشرف عليها ضباط اكفاء من وزارة الدفاع العراقية، من صنف "القوات الخاصة" .

وأضاف أن "الدورة تستمر لمدة 6 أشهر، وتشمل التدريب على مختلف القتال اضافة الى "قفزة الثقة" من الجبل ومن خلال الطائرات المروحية نحو الماء وفعاليات اخرى تعزز الثقة في تأدية المهمات العسكرية بمختلف الظروف وأنواع الواجبات".

وأشار الى أنه "كان لنا توجيهات للمشاركين بالدورة على أهمية الالتزام بدروس وتدريبات الدورة، من أجل تخرجهم بصنف "قوات خاصة" كونها تقام لأورة مرة لمجاهدينا الأبطال على مستوى تشكيلات قوات ال حش د الشعبي، وسيلحقها دورات أخرى لباقي المجاهدين".

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