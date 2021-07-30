الذهب يتجه نحو أفضل مكسب أسبوعي بفضل المركزي الأمريكي

2021/07/30 | 14:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يتجه الذهب، اليوم الجمعة، صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين، بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو/ أيار.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0648 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو/ تموز عند 1832.40 دولار، أمس الخميس.وارتفع الذهب 1.4% منذ بداية الأسبوع، فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1830.80 دولار للأوقية.وقال هارشال باروت، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا […]

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