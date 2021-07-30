2021/07/30 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الهيأة العامة للمنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط معدات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني تمكن من ضبط حاوية تحتوي على منظومة تورباين متعددة الاستخدام مخالفة لشروط الاستيراد".وأشار البيان إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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