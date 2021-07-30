القبض على عدد من المطلوبين قضائيا في كربلاء

2021/07/30 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم العلاقات والاعلام في مديرية شرطة كربلاء في بيان اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء، وضبط عجلة تحمل بيض مخالف للشروط الصحية أثناء محاولتهم دخول المدينة .

وذكر بيان الشرطة تلقى PUKmedia نسخة منه " بتوجيه من قائد شرطة المحافظة بتفعيل الحواسيب الأمنية وقواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين للقضاء، وتفعيل اجهزة كشف المتفجرات ومفارز الـk9، بهدف حماية المدينة وحفظ الأمن والاستقرار فيها من خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات في السيطرات الخارجية، اسفرت عن القاء القبض على (7) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، كما تم ضبط عجلة نوع كيا (براد محملة بمادة البيض مخالفة للضوابط والشروط الصحية)، كما تم إلقاء القبض على شخص أجنبي الجنسية متجاوز فترة الأقامة.

وفي ذات السياق تم القاء القبض على شخص بحوزته مشروبات كحولية عددها (72) وحبوب مخدرة، مع ضبط عجلة نوع التيما وذلك لصدور مذكرة حجز بحقها من قبل دائرة تنفيذ المسيب ،

هذا وتمت إحالة جميع الأشخاص الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم لتبقى مدينة كربلاء مدينة للأمن والسلام .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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