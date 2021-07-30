تصحيح المسار

2021/07/30 | 14:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يحدث هو تصحيح للمسار، مسار الاتحاد الوطني الكردستاني ومسار الادارة والحكم في السليمانية وكل كوردستان حيث مسؤولية الاتحاد في ادارة كوردستان عامة، حتى لايضل أحد بالأقاويل والأكاذيب الصادرة عن صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المضللة والممولة من قوت كوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني وتنظيماته، ولا يبني أحد تصورات خاطئة على أي شيء من هذا القبيل.

جوهر المسألة ليس تهمة (نظرية المؤامرة) الرخيصة والجاهزة ولا الخطاب المدعي بوجود أيادي خارجية كذا ، لأنه في التقليد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط، ومنذ عشرات السنين، كانت كل محاولة للإصلاح تلصق بها تهمة التآمر الاستعماري والصهيوني و....



هلم جرا، والآن الشائع هو التدخل الخارجي والاقليمي، لكي يكبلوا ويلووا ذراع اليد الخضراء التي تهدف الى أبسط إصلاح، أو تغيير قانوني طبيعي.

ما حدث الان ويحدث في المرحلة القادمة أيضا، هو يد الإصلاح البيضاء، واليد الخضراء للاتحاد الوطني التي تهدف الى تطبيع الحياة والمعيشة و الى تنشيط الحراك السياسي الطبيعي في مناطق نفوذ الاتحاد بل وفي كل كوردستان

فاليد البيضاء والأمينة والموثوق بها للحزب هي التي تنعش بالنتيجة، المركزية الاتحادية والديمقراطية، بالتشاور الهادف والرصين بين الرفاق، كما تعيد تنظيم مؤسسات ومفاصل الحكم في البلد.

وقد خرجت كوردستان، وكذلك الاتحاد الوطني، مما حدث بأقل جهد وضرر يكاد لايذكر، حيث أخذت هذه الاصلاحات والتغييرات مسارها الصحيح.

واتضح ان السبب الجوهري لتأخر هذا المسار الصائب للإصلاحات هو لكي يتم الخروج منها بأقل الأضرار والتصادمات، وبالتالي تم إجراء التغييرات بحرفية وهدوء تام، حتى لا تتوتر الحياة والمعيشة الطبيعية للمواطنين، هذه الاجراءات نفذت بأقصر وقت وبعملية دقيقة، لذا يمكن تفهم العتب على تأخره وليس العتب على إتمام إنجازه بسرعة.

ما حصل ويحصل هو مسألة طبيعية للتغيير في مفاصل الادارة والحكم، حيث يعيد مؤسستين خاصتين بحماية حياة المواطنين كمؤسستين حكوميتين الى مواقعهما الأصلية وهي مواقع الحماية والايثار والبطولة وتعزيز أسس الحياة والمعيشة والأمان لمواطني منطقة نفوذ الاتحاد الوطني وكوردستان ككل.

هذا المسار يعيد الحزب ويحوله من جديد الى مؤسسة مدنية تتم إدارتها من قبل الحزبيين والمثقفين والرفاق المناضلين والنشطاء السياسيين والتنظيميين، على اختلاف درجاتهم الحزبية وعناوينهم في التنظيمات ، حيث يشجعون جماهير الاتحاد على العمل والنضال الحزبي نحو (الاتحاد الجديد).

هذا المسار يؤهل الاتحاد الوطني ليعود الى الاتحاد الاصيل اتحاد جماهير شعبنا حيث كان الرئيس مام جلال يقول دوما: اتحادكم.



وبهذا التعبير كان يعيد الاتحاد ويسلمه كأمانة لأيدي الجماهير.

هذا المسار ينعش الحياة الحزبية داخل الاتحاد الوطني من جديد، كما يعزز التقاليد الحزبية، فمن الآن وصاعدا تكون التقاليد الحزبية الرصينة هي السائدة، وليس الظلال والأشباح المخفية غير الحزبية، التي تتلقى التوصيات والأوامر من الأماكن المجهولة وميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي.

لقد عبر تصحيح المسار محطة نوعية، وبقيت محطات أخرى سيعبرها بلاشك.

PUKmedia قسم المتابعة

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