نائب رئيس البرلمان اللبناني: عملية تشكيل الحكومة لا تزال في بدايتها

2021/07/30 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت - واع - امين ناصرأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، اليوم الجمعة، أن عملية تشكيل الحكومة لا تزال في بدايتها.وقال الفرزلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الظروف التي حالت دون تشكيل حكومة الحريري لا تزال ترمي بظلالها على حكومة ميقاتي"، لافتا إلى أن "الفريق الذي ما زال يضع الشروط هو تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل، ولم يتم حتى الساعة تقديم أي أسماء لتولي الوزارات".وأضاف، أن "ما يجري الآن ليس سوى عملية بحث ونقاش بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ضمن الاتفاق على إطار توزيع الحقائب بين الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن "الحكومة المرتقبة لن تشهد الولادة والتشكيل قبل الرابع من آب لأن ظروف التأليف لم تنضج بعد وهي عملية لا تزال في بدايتها رغم تكليف وتسمية ميقاتي".

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