اعتقال شبكتين من تنظيم الدولة خططتا لهجمات بإقليم كردستان

2021/07/30 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت سلطات الأمن في إقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، القبض على شبكتين لتنظيم الدولة تضمان 8 عناصر خططوا لشن هجمات في الإقليم.وقالت “وكالة الحماية والمعلومات” في إقليم كردستان في بيان، إنه “تم القبض في محافظة السليمانية على 8 عناصر من التنظيم يمثلون شبكتين، وتم إحالتهم إلى القضاء”.وأوضح البيان، أنه “بعد التحقيق والحصول على …

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