الامن الوطني يرد على طلب الاتحاد الاوروبي بشأن هجرة العراقيين

2021/07/30 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادردت مستشارية الامن القومي العراقي، الجمعة، على طلب الاتحاد الاوروبي بخصوص وصول مهاجرين بشكل غير قانوني الى ليتوانيا.وذكرت المستشارية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “ العراق لا يشجع مواطنية على الهجرة، ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقرون الهجرة”.وأضافت، أن “مطار بغداد الدولي …

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