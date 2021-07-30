الصحة العالمية تؤكد ارتفاع اصابات “دلتا” في الشرق الاوسط

2021/07/30 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط أن نسخة “دلتا” من فيروس كورونا أثارت ارتفاع عدد الإصابات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا لموجة رابعة من الوباء.وقال مدير المكتب الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، إن معظم المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات غير مطعمين، ونحن نرى الآن الموجة الرابعة من كوفيد-19 في المنطقة.وأشار …

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