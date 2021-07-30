هذا الاسبوع.. الذهب يتجه لافضل اداء

2021/07/30 | 15:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يتجه الذهب، اليوم الجمعة، صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين، بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو/ أيار.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأوقية (الأونصة) […]

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