وفاة مرضى بسبب نفاد الأوكسجين في الجزائر

2021/07/30 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الصحة في ولاية سكيكدة

الجزائرية، اليوم الجمعة، وفاة عدد من

مرضى كورونا بمستشفى الاخوة ساعد قرمش

بسبب نفاد خزان الأوكسجين.

وقالت المديرية في بيان: "ننهي إلى علم

كافة مواطني الولاية أن الح

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