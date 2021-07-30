بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً

2021/07/30 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الجمعة، ان فرقها سيطرت على حادث حريق

كبير اندلاع حادث مخزن مطبعة بمساحة 1000

الف متر، بعد ان استنفرت جهدها البشرية

والالي ودفعت بعجلاتها التخصصية

وقوامها 15 فرقة اطفا

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