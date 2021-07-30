الخالصي يدعو الذين اعلنوا الانسحاب من الانتخابات إلى إثبات مصداقيتهم

2021/07/30 | 15:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي، معلني الانسحاب من الانتخابات إلى العمل مع المخلصين الذين نصحوهم بعدم التورط في العملية السياسية التي صنعها الاحتلال على مشروع سياسي وطني إسلامي ينقذ البلد والأمة.وقال الخالصي ، خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، ان " من يسكت او يتجنب إبداء الرأي في المواقف والاحداث المهمة او من يقف على الحياد، انما هو يناصر الجهة الظالمة والفاسدة، فالسكوت عن الظلم او الفساد يعني النصرة له؛ فكيف إذا ذهب الانسان مع الظالم وتعايش معه ويكون جزءاً من منظومته؟!؛ كما هو حاصل اليوم في العملية السياسية القائمة في البلد؛ التي هي من إنشاء وصنع الاحتلال الأجنبي".وأضاف ، ان " الإعلان عن انسحاب القوات الامريكية من العراق كذبة متكررة، فالقوات الامريكية موجودة في العراق وهي التي تتحكم في مفاصل الدولة، وكل ما يجري في العراق من خراب وفساد ودمار وحرائق وتلوث وانقطاع المياه وانعدام الزراعة وغيرها يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الأمريكي واتباعهم واذنابهم".وتابع القول ، " رغم رفضنا القاطع بعدم المشاركة في العملية السياسية او القبول بكل افرازاتها ، إلا اننا نجد ان من الواجب الشرعي ان نقدم النصح المستمر للمشاركين فيها، فما يجري اليوم في العراق هو دمار ممنهج لإنهاء العراق واضعاف شعبه واذلاله، فلا يمكن السكوت عن هذا الامر ويجب ان ننبه إليه ايضاً ".واوضح ، ان " كل المخلصين اليوم في العراق وخارجه، وخاصة ممن لم يتورطوا في العملية السياسية يؤكدون عدم وجود أي سبيل للإصلاح من داخلها، ولا حل اليوم إلا بمقاطعة العملية السياسية وعدم المشاركة في انتخاباتها القادمة".واكد الخالصي ، ان " الذين نصحونا سابقاً وحثونا للمشاركة في العملية السياسية اليوم يعلنون انسحابهم من الانتخابات القادمة وعدم المشاركة فيها، ولكن من الضروري جداً ان يثبتوا على الامر الذي وصلوا إليه –ولو كان الوصول متأخراً- وهو الانسحاب من الانتخابات؛ لإثبات مصداقيتهم، وان يكون ذلك رفضاً للعملية السياسية الخيانية التي أفرزت الانتخابات الفاسدة وتشعباتها الخطيرة"./انتهى5

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