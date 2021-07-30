شركة تدير ناقلة النفط المستهدفة قبالة سواحل عمان تعلق على الحادث

2021/07/30 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "زودياك ماريتايم"، اليوم الجمعة، إن ناقلة تديرها وتحمل منتجات بترولية تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة السواحل العمانية، ووصفت الحادث بأنه قرصنة محتملة.

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