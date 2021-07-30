تقرير: هذه المجموعة من الأطفال هي أكثر عرضة للغرق أثناء السباحة بـ10 مرات من غيرهم

2021/07/30 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الغرق هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة غير المتعمدة المرتبطة بالإصابات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و19 عامًا في الولايات المتحدة، ولكن بعض الأطفال لديهم فرصة أكبر للغرق من غيرهم.

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