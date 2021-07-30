مصورة تعكس طاقة وطموح فرق الطبول النسائية في جنوب أفريقيا

2021/07/30 | 15:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عام 2017 إلى عام 2020، سافرت مان عبر جنوب أفريقيا لإنشاء سلسلة فوتوغرافية تحتفي بتطلعات وتمكين الجيل القادم من نساء جنوب أفريقيا..إليكم هذه الصور!

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