إنستغرام تعلن عن ميزة جديدة لحماية المستخدمين

2021/07/30 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تجذب تجربة منصة التواصل الاجتماعي انستغرام عدد متزايد من المستخدمين، خصوصا من الشباب و المراهقين، و في الوقت الذي توجه الكثير من الانتقادات لإنستغرام بسبب ما يصفه البعض بقلة حماية هذه الشريحة، فإن المنصة قررت القيام بعدد الإجراءات لحماية مستخدميها من المراهقين و صغار السن.

و قالت إنستغرام في بيان لها على منصتها الرسمية، إن استراتجيتها الجديدة لحماية المستخدمين الشباب تنبني أساسا على ثلاث محاور و هي تخصيص الحسابات الخاصة للشباب بشكل افتراضي و زيادة صعوبة العثور على الشباب على الحسابات التي يُحتمل أن تكون مشبوهة، بالإضافة إلى الحد من الخيارات المتاحة للمعلنين للوصول إلى الشباب بالإعلانات، و أضافت: "أينما أمكننا ، نريد منع الشباب من الاستماع إلى الكبار الذين لا يعرفونهم ، أو الذين لا يريدون أن يسمعوا منهم.



نعتقد أن الحسابات الخاصة هي أفضل طريقة لمنع حدوث ذلك.



لذا بدءًا من هذا الأسبوع ، سيتم تعيين كل من يقل عمره عن 16 عامًا (أو أقل من 18 عامًا في بلدان معينة) في حساب خاص عند انضمامه إلى إنستغرام."

وقالت إنستغرام: "تتيح الحسابات الخاصة للأشخاص التحكم في من يرى أو يستجيب لمحتواها.



إذا كان لديك حساب خاص ، فيجب على الأشخاص متابعتك لرؤية منشوراتك وقصصك و Reels إلا إذا اخترت السماح للآخرين بإعادة مشاركة المحتوى الخاص بك.



لا يمكن للأشخاص أيضًا التعليق على المحتوى الخاص بك في تلك الأماكن ، ولن يروا المحتوى الخاص بك على الإطلاق في أماكن مثل استكشاف أو علامات التصنيف."

و أضافت إنستغرام أنه بالنسبة للشباب الذين لديهم بالفعل حساب عام على إنستغرام، سيتم عرض عليهم إشعارًا يسلط الضوء على مزايا الحساب الخاص وشرح كيفية تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بهم.



كما سيظل لدى الشباب خيار التبديل إلى حساب عام أو إبقاء حسابهم الجاري علنيًا إذا رغبوا في ذلك، من جهة أخرى أعلنت إنستغرام أنها لن تسمح للمعلنين بعد الآن بالإعلان الموجه للمستخدمين دون السن القانونية بناءً على العمر أو الجنس أو الموقع.



و سيتم تطبيق هذه الإجراءات الجديدة في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان ، قبل تمديدها إلى دول أخرى فيما بعد.

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