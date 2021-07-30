2021/07/30 | 15:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد المكلف بإدارة وزارة الصحة هاني العقابي، الجمعة، أن المستشفيات أصبحت من الصعوبة قدرتها على استيعاب المرضى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال العقابي في مقطع فيديو، تابعه "ناس" (30 تموز 2021)، إن "هناك 4000 مريض على أجهزة الأوكسجين"، لافتا الى أن "معامل الأوكسجين لا تستطيع أن تكفي الحاجة في ظل تزايد الإصابات".

ودعا العقابي " المواطنين الى ضرورة مساعدة الملاكات الصحية من خلال اخذ اللقاح والالتزام بشروط الصحة والسلامة"، مشيرا الى أن "مراكز اللقاح منتشرة في عموم البلاد ولا يوجد مكان لا تتوفر فيه اللقاحات التي تم استيرادها من أفضل المناشئ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول وزارة الصحة: 4 آلاف عراقيّ على أجهزة التنفس..المستشفيات لم تعد تستوعب!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول وزارة الصحة: 4 آلاف عراقيّ على أجهزة التنفس..المستشفيات لم تعد تستوعب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).