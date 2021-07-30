"لا أريد أن يمر ألد أعدائي بهذا".. قصة صراع رجل لم يتلق اللقاح مع فيروس كورونا

2021/07/30 | 15:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذيع CNN، كريس كومو، يتحدث مع أليشيا بول، التي يرقد زوجها ويليام في المستشفى حاليًا بسبب فيروس كورونا.

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