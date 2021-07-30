2021/07/30 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا مع تراجع المخزونات بالولايات المتحدة الأمريكية.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولارا للبرميل، بما يعادل 1.75 % ليتحدد سعر التسوية عند 76.05 دولارات للبرميل.وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولارا أو 1.7 % إلى 73.62 دولارا للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).