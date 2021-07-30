الكاظمي يوجه باعادة افتتاح المتحف العراقي

2021/07/30 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بإعادة افتتاح المتحف العراقي امام الجمهور والباحثين.

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، انه "بالتزامن مع إعادة 17 ألف قطعة أثرية عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحة إلى واشنطن أمس، وجهنا بإعادة افتتاح المتحف العراقي للجمهور والباحثين".

واضاف، ان "هذا القرار بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الأصيلة، وتثقيف أجيالنا بما قدمت هذه الأرض من علوم وثقافات، وإنجازات".

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