2021/07/30 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن التحالف الدولي، الجمعة، عن عدد عمليات القوات العراقية منذ بداية تموز الجاري.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر التحالف في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تموز 2021)، انه "منذ بداية شهر تموز/يوليو، نفّذ شركاؤنا في العراق وسوريا، بدعم من التحالف، 38 عملية ضد داعش وتمكنوا من ردع 27 إرهابي من القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف يعلن حصيلة عمليات القوات العراقية منذ بداية تموز) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف يعلن حصيلة عمليات القوات العراقية منذ بداية تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).