الديكتوقراطية - أحمد عصيد

2021/07/30 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد تهديدات راشد الغنوشي المتتالية وتصريحاته المتناقضة تعكس عقلية "الإخوان المسلمين" وأسلوب عملهم في كل بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإما أن يكونوا في مقعد السلطة وإما الفوضى والخراب، وعندما يكونون في السلطة ينصرفون كليا لخدمة أنفسهم وتنظيمهم والتمكين له في الدولة حتى لا يغادروا مواقعهم أبدا رغم فشلهم في تدبير شؤون المجتمع والدولة.



وعندما يستيقظ الناس على مخططات "الإخوان" في الحكومة يكون البلد قد ......





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