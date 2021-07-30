م 5 / ف 18 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 840 - أحمد صبحى منصور

2021/07/30 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 840 شهر رجب ، أهل بيوم الثلاثاء‏:‏ تعيين ابن البارزى قاضيا للقضاة في دمشق بلا رشوة بسبب شيوع فساد قاضى دمشق سراج الدين الحمصى .قال المقريزى : ( وفيه ( أول رجب ) خلع على القاضى كمال الدين محمد ابن القاضى ناصر الدين محمد بن البارزى‏ ، وأعيد إلى قضاء القضاة بدمشق ، عوضا عن سراج الدين عمر الحمصى ، ......





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