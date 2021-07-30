الذهب يتجه لأفضل مكسب أسبوعي

2021/07/30 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين، بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو(أيار) الماضي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو(تموز) الجاري عند 1832.40 دولار أمس الخميس، والذهب مرتفع 1.4% منذ بداية الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولار للأونصة.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس “خلفية الذهب ما زالت إيجابية، ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قوياً وما يحدث في سوق العمل الأمريكية، ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بقوة”.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، وقفز الذهب 1.4% أمس الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي، بأن ما زال هناك “بعض المجال لتعافي” سوق العمل الأمريكية وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة “بعيد جداً”.

وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات، وفي غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر اليوم، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو(أيار) الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأونصة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.42 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1055.38 دولار.

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