الصحة الاتحادية: الوضع الوبائي خطير

2021/07/30 | 15:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الخميس، ان قرار فرض حظر التجوال الشامل من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مؤكدة، ان الوضع الوبائي الخطير.

وقالت الدكتورة ربى فلاح حسن عضوة الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة لـ PUKmedia: ان الوضع الوبائي خطير بزيادة اعداد الاصابات وشراسة الموجة واعداد الوفيات واكتظاظ المستشفيات بحالات حرجة وشديدة، مؤكدة ان الوضع خطير وقد يشهد العراق سلالات اخرى اشد.

واضافت: ان نسبة تلقي اللقاح المضاد لكورونا، جيدة وايجابية، مقارنة مع المدة الماضية، التي كانت الاعداد في اليوم الواحد 80 فيما اليوم يتلقى اكثر من 80 الف مواطن اللقاح، مشيرة الى ان استمرار التطعيم باللقاح يمكن الوصول الى المناعة المجتمعية بفترة قياسية.

واكدت ان وزارة الصحة رفعت توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حول تزايد الاصابات بفايروس كورونا، لاتخاذ القرار الانسب حول فرض الحظر او عدمه.

PUKmedia خاص

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