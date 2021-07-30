الامن القومي: عصابات في روسيا البيضاء تغرر بالسياح العراقيين لغرض الهجرة غير الشرعية

2021/07/30 | 16:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق مستعد للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتمثلة بعصابات الهجرة غير الشرعية والقاء القبض على اي مشتبه بارتكابه لهذه الجريمة ومحاكمته.

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