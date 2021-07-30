صحة النجف تسجل 328 إصابة جديدة بكورونا

2021/07/30 | 16:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 1577 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR”.وأضافت أنه “تم تسجيل 328 إصابة جديدة، مقابل 461 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة”.وأشارت المديرية إلى انه “من بين الاصابات […]

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