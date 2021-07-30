الصحة تدق ناقوس الخطر: مستشفياتنا ممتلئة وتوجد 4000 حالة حرجة (فيديو)

2021/07/30 | 16:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة،

النداء الثاني في غضون 24 ساعة، ودعت فيه

المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات

المضادة لفيروس كورونا، والالتزام

بإجراءات الوقاية، محذرة من أن "العراق

على أعتاب كارثة صحية

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