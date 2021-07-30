انتشال جثة رجل من نهر الفرات شمال الحلة

2021/07/30 | 16:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/انتشلت الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة بابل جثة رجل كان قد غرق في وقت سابق أثناء إنقاذه لاثنين من أبنائه كادا أن يغرقا في النهر شمال الحلة.وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني" أن الشرطة النهرية انتشلت اليوم الجمعة جثة رجل من نهر الفرات المار بناحية سدة الهندية شمال الحلة كان قد غرق في وقت سابق بعد قيامه بإنقاذ اثنين من أبنائه كادا يغرقان في النهر أثناء ممارستهما للسباحه.واضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى الطبابة العدلية "./انتهى

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