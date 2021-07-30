عمَان- واشنطن وبالعكس

2021/07/30 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأردني "الرسمي" مثل أغلب الإعلام العربي، يحمل مفارقاته ونوادره التي تعكس ضخامة الرقيب الذاتي في مطبخه الصحفي.قبل سنوات عديدة، كانت هناك زيارة للملك الأردني عبدالله الثاني إلى واشنطن، وبعد انتهاء الزيارة الرسمية كان عنوان الصحيفة اليومية الرسمية بالخط العريض: "زيارة الملك إلى واشنطن كانت ناجحة جدا جدا جدا

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