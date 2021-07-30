محطة الفضاء الدولية تفقد السيطرة لساعة من الزمن.. بعد فشل وحدة روسية جديدة

2021/07/30 | 16:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُقدت السيطرة لمدة ساعة من الزمن على المحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد أن أخطأت وحدة ناوكا الروسية التي رست حديثًا في التعامل مع محركات الدفع.وفي تقرير ماثيو تشانس مراسل CNN المزيد عن التفاصيل.

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