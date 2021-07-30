ارتفاع الوفيات.. العراق يسجل انخفاضا طفيفا بإصابات كورونا

2021/07/30 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "سجلت 12597 إصابة جديدة بالفيروس قابلتها 8499 حالة تعافٍ منه".وأضافت أن "عدد الوفيات بلغ 62 حالة، فيما بلغ عدد متلقي اللقاح في الـ24 ساعة الماضية 65109 أشخاص".

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