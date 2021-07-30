2021/07/30 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الجمعة، عن تسديد مستحقات الشعير العلفي للفلاحين والمزارعين لعامي 2019 و 2020. وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تسدد مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الشعير العلفي لعامين المركز الخبري الوطني.

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