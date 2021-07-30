العراق.. اكثر من 12 الف اصابة جديدة بكورونا

2021/07/30 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الجمعة، عن تسجيل 12597 اصابة جديدة بفايروس كورونا، لافتة الى تسجيل 62 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان 65109 اشخاص تلقوا اللقاح المضاد للفايروس، مشيرة الى ان 8499 حالة تماثلت للشفاء.

واضافت: ان الموقف الوبائي واللقاحي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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