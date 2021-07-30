الاء طالباني تبارك للشعب العراقي بمناسبة عيد الغدير

2021/07/30 | 16:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدمت عضو مجلس النواب، الاء طالباني، اليوم الجمعة، بالتهاني والتبريكات الى الشعب العراقي بمناسبة عيد الغدير.وكتبت طالباني على حسابها الشخصي بموقع “تويتر”، قائلة “نُبارك للشعب العراقي ذكرى عيد الغدير الاغر، أعاده الله على العراق وهو ينعم بالعدل والرفاه والاستقرار”.

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