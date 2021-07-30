الصحة تجدد تحذيراتها للمواطنين : مستشفياتنا غير قادرة على استيعاب مرضى كورونا

2021/07/30 | 16:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ جددت وزارة الصحة والبيئة ، تحذيراتها من كارثة صحية كبيرة ، ودعت المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والالتزام بإجراءات الوقاية .وقال الوكيل الفني للوزارة هاني العقابي ، خلال زيارته احد المستشفيات اليوم الجمعة ، ان "المواطنين لم يساعدوا وزارة الصحة في الالتزام بإجراءات الوقاية وأخذ اللقاح المضاد لكورونا ، ونطالبهم بمراعاة خطورة الوضع الصحي وأخذ اللقاح والابتعاد عن الاماكن المزدحمة".واضاف، "لقد كررنا التحذير طيلة الفترة الماضية من خطورة الاستهانة، وتجاهل الإجراءات الوقائية، واستمر أغلب المواطنين في ممارسة أنشطتهم الاجتماعية، وإقامة المناسبات والتجمعات، مثل مجالس العزاء والولائم دون التزام بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامة، أو التباعد البدني".واوضح ان "لقاحات كورونا موجودة في كل انحاء العراق"، منتقدا التجمعات في الاماكن العامة والمسابح والسياحة الى اقليم كردستان .وتابع القول ان "مستشفياتنا اصبحت غير قادرة على استعياب مرضى كورونا ويوجد 4000 مريض على اجهزة الاوكسجين"، محذرا ان "البلاد على أعتاب كارثة صحية اذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا"./انتهى5

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