اكثر من 12 الف و500 اصابة جديدة بكورونا في العراق اليوم

2021/07/30 | 16:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ، اليوم الجمعة ، 12597 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، و 8 الاف 499 حالة شفاء جديدة و62 حالة وفاة في عموم محافظات العراق ./انتهى5

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